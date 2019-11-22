«Автомобилист» поднялся в зону плей-офф, «Спартак» уже третий на «Западе»

Один из лидеров Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» в очередном матче регулярного чемпионата на своей площадке в подмосковной Балашихе уступил в овертайме екатеринбургскому «Автомобилисту» — 1:2ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1).

У гостей на 8-й минуте отличился Брукс Мэйсек, у хозяев — Сергей Шумаков на 52-й.

В овертайме своё слово сказал Павел Дацюк . 41-летний суперзвёздный нападающий уральцев на третьей минуте отдал классную результативную передачу Георгию Белоусову , которому оставалось только отправить шайбу в пустой угол ворот.

Форварды «ястребов» Сергей Широков и Сергей Шумаков провели соответственно 550-й и 400-й матчи в КХЛ.

После этой победы «Автомобилист» набрал 33 очка в 28 играх и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, войдя в зону плей-офф. «Авангард» с 41 очком после 30 проведённых встреч сохранил за собой вторую строчку в таблице «Востока».

Минчане в стартовом периоде дважды выходили вперёд благодаря голам в большинстве Франсиса Паре (3-я минута) и Тему Пулккинена (12-я).

«Спартак» набрал 38 очков в 31 проведённой игре и при равенстве очков с петербургским СКА опередил «армейцев» в таблице «Запада» по дополнительным показателям, выйдя на третье место.

«Адмирал» на своей площадке по Владивостоке одержал волевую победу над магнитогорским «Металлургом» — 5:4 (0:1, 2:1, 3:2).

Эта победа позволила «Адмиралу», набравшему 34 очка в 28 встречах, выйти на пятое место в таблице Восточной конференции. «Металлург» находится строчкой ниже, имея в своём активе 33 очка после 31 игры.