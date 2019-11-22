«Автомобилист» поднялся в зону плей-офф

Один из лидеров Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» в очередном матче регулярного чемпионата на своей площадке в подмосковной Балашихе уступил в овертайме екатеринбургскому «Автомобилисту» — 1:2ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1).
У гостей на 8-й минуте отличился Брукс Мэйсек, у хозяев — Сергей Шумаков на 52-й.
В овертайме своё слово сказал Павел Дацюк. 41-летний суперзвёздный нападающий уральцев на третьей минуте отдал классную результативную передачу Георгию Белоусову, которому оставалось только отправить шайбу в пустой угол ворот.
Форварды «ястребов» Сергей Широков и Сергей Шумаков провели соответственно 550-й и 400-й матчи в КХЛ.
После этой победы «Автомобилист» набрал 33 очка в 28 играх и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, войдя в зону плей-офф. «Авангард» с 41 очком после 30 проведённых встреч сохранил за собой вторую строчку в таблице «Востока».
Московский «Спартак», проводивший второй матч за два дня в подмосковных Мытищах, убедительно переиграл минское «Динамо» — 7:2 (2:2, 2:0, 3:0).
Минчане в стартовом периоде дважды выходили вперёд благодаря голам в большинстве Франсиса Паре (3-я минута) и Тему Пулккинена (12-я).
«Красно-белые» ответили дублями Каспарса Даугавиньша (14-я и 35-я минуты) и Александра Хохлачёва (34-я и 44-я), сотой шайбой в КХЛ Анатолия Никонцева (42-я минута), а также голами Артёма Фёдорова (10-я) и Максима Цыплакова (56-я, в меньшинстве).
«Спартак» набрал 38 очков в 31 проведённой игре и при равенстве очков с петербургским СКА опередил «армейцев» в таблице «Запада» по дополнительным показателям, выйдя на третье место.
«Адмирал» на своей площадке по Владивостоке одержал волевую победу над магнитогорским «Металлургом» — 5:4 (0:1, 2:1, 3:2).
Гости четырежды вели в счёте по ходу встречи усилиями Андрея Нестрашила (гол на 18-й минуте), Эрика О'Делла (34-я) и дубля Сергея Мозякина (отличился на 14-й секунде третьего периода и на 45-й минуте).
Четыре раза дальневосточники сравнивали счёт благодаря дублям Шона Лалонда (25-я и 42-я минуты) и Дениса Вихарева (39-я и 46-я). А победную шайбу забросил на 52-й минуте защитник «Адмирала» Александр Осипов.
Защитник «Магнитки» Евгений Бирюков провёл 750-й матч в КХЛ, нападающий Евгений Тимкин — 600-й.
Эта победа позволила «Адмиралу», набравшему 34 очка в 28 встречах, выйти на пятое место в таблице Восточной конференции. «Металлург» находится строчкой ниже, имея в своём активе 33 очка после 31 игры.
Московские «армейцы» в Подольке прервали серию поражений в чемпионате, «Спартак» в Мытищах взял верх над ярославским «Локомотивом», писал ранее News.ru.