Шайба Проворова помогла «Филадельфии» переиграть «Каролину»

Российский защитник "Филадельфии Флайерз" Иван Проворов стал одним из соавторов победы своего клуба в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против " Каролины Харрикейнз ". Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу "летчиков".

Для российского хоккеиста заброшенная шайба стала пятой в текущем сезоне.

Этой победой "Флайерз" прервали свою неудачную серию из четырех поражений. "Каролина" же накануне матча имела четыре победы и теперь ее победная серия оборвалась.