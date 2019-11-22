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Шайба Проворова помогла «Филадельфии» переиграть «Каролину» 

Вести.Ru + ещё 10 3 часа назад
Шайба Проворова помогла «Филадельфии» переиграть «Каролину»
Фото: www.vesti.ru
Российский защитник "Филадельфии Флайерз" Иван Проворов стал одним из соавторов победы своего клуба в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Каролины Харрикейнз". Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу "летчиков".
Проворов стал автором второй шайбы "Филадельфии" в матче, чем помог сравнять счет. Еще по одной шайбе в активе Моргана Фроста, Кевина Хейза, а у Клода Жиру — дубль. В составе "Каролины" забивали Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен и Лукас Валльмарк.
Для российского хоккеиста заброшенная шайба стала пятой в текущем сезоне.
Этой победой "Флайерз" прервали свою неудачную серию из четырех поражений. "Каролина" же накануне матча имела четыре победы и теперь ее победная серия оборвалась.
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Теги:
Хоккей , Лукас Валльмарк , Каролина Харрикейнз , Себастьян Ахо , Клод Жиру , Иван Проворов , Теуво Терявяйнен
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