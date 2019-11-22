«Флорида» снова выиграла со счёта 0:4! Такое в НХЛ делала только команда Гретцки

35 лет назад дважды за сезон это удалось «Эдмонтону». Но «пантеры» даже круче, они совершили уже третий крутой камбэк за 22 игры.

«Флорида» показывает великолепную способность к «возвращениям», и это должно греть чувства болельщиков южан, которые пока играют крайне нестабильно. В очередной раз в нынешнем регулярном чемпионате команда Сергея Бобровского Евгения Дадонова совершила настоящее чудо, сумев отыграть дефицит в 4 шайбы и одержать итоговую победу.

The @FlaPanthers are the second team in NHL history to overcome a deficit of 4+ goals to win a game multiple times in a season (also Nov. 12: 5-4 SO W at BOS).



They joined the Oilers in 1983-84 (Oct. 19, 1983: 10-7 W at VAN; Dec. 7, 1983: 5-4 W vs. VAN). #NHLStats pic.twitter.com/oGNrynirjl— NHL Public Relations (@PR_NHL) 22 ноября 2019 г. Это был не просто камбэк. «Флорида» стала второй командой в истории НХЛ, которая смогла несколько раз за сезон ликвидировать отставание в 4 шайбы. Первой такой командой был легендарный «Эдмонтон Ойлерз» в сезоне-1983/84, где блистал юный Уэйн Гретцки . Такое сравнение, конечно, ни разу не приближает нынешних «кошек» к историческому коллективу «нефтяников», но подобное проявление характера увидишь нечасто.

«Первая половина матча была абсолютно худшей для нас в нынешнем сезоне», — откровенно признал наставник «пантер» Джоэль Кенневилль , не став приукрашивать действительность после итогового успеха. В ворота Сергея Бобровского за первые 38 минут матча залетало всё, что можно и нельзя.

Wide open net for Max Jones, and he filled it. #LetsGoDucks pic.twitter.com/ndk1BVm84S— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) 22 ноября 2019 г. Например, залетали шайбы после того, как игрок соперника оставался в абсолютном одиночестве на пятачке, имея в запасе массу времени, как это случилось с левым крайним «Дакс» Максом Джонсом

It was 4-0 (briefly) off the Panthers turnover and a nice Ondrej Kase follow of his own shot. #LetsGoDucks pic.twitter.com/az8y0J8MdH— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) 22 ноября 2019 г. Или же сами «пантеры» изрядно способствовали взятию собственных ворот, как произошло с защитником «Флориды» Кейтом Яндлом, который вместо своей атаки начал голевой выпад калифорнийцев.

Если бы не Бретт Коннолли — парень с чемпионской закалкой из «Вашингтона», то «Флорида» вряд ли смогла бы предпринять что-то серьёзное. Одноклубник Александра Овечкина вовремя спохватился и в самом конце второго периода оформил голевой дубль.

That’s one… pic.twitter.com/YPmIJ7f38Z— Florida Panthers (@FlaPanthers) 22 ноября 2019 г. Получился не один, а даже два гола в раздевалку, которые разделили 37 секунд, и на заключительный отрезок хозяева вышли уже с совсем другим настроем.

…and one just wasn’t enough! ✌️ pic.twitter.com/waNxzia20J— Florida Panthers (@FlaPanthers) 22 ноября 2019 г. «Мы плохо играли первые два периода, в этом нет сомнений. Но нам повезло с моими голами в конце второй двадцатиминутки. Наверное, это были не самые красивые шайбы, которые я когда-либо забивал, но они дали возможность продолжать сражаться», — признал Коннолли.

«Последние 22 минуты основного времени и овертайм были превосходны. Намного лучше, чем мы показали до этого. Спасибо Бобровскому, который совершил несколько впечатляющих сейвов», — заявил Кенневилль. Голы Коннолли внесли перелом в игру, и в третьем периоде усилиями Аарона Экблада , забившего дальним мощным броском, и 25-летнего фарклубовца Доминика Тонинато, удачно действовавшего на добивании, «Флорида» сравняла счёт. А когда дошло дело до овертайма, то деморализованный «Анахайм» оказался бессилен против выстрела того же Экблада в ближний угол.

«Мы вели с перевесом в четыре гола и проиграли. Это очень горькая пилюля, которую нам предстоит проглотить. Нужно всё это понять, прочувствовать и сделать выводы. В следующий раз мы должны сделать свою работу лучше», — с трудом подбирал слова после матча защитник «Дакс» Эрик Гудбрансон.

«Невероятный камбэк? Это в первый раз он был невероятным. А когда подобное происходит снова, то это даже больше, чем невероятно. Побеждать, конечно, приятно всегда. Но не надо заносить нашу игру в учебники. Мы принимаем эту победу, но команда должна играть лучше», — строго отметил Кенневилль, который вряд ли верил в победу своих подопечных в середине второго периода.