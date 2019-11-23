Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Дэвилз»

За океаном состоялся один из двух матчей программы дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором "Питтсбург Пингвинз" на своем льду обыграл "Нью-Джерси Дэвилз". Итог 4:1 в пользу "пингвинов".

Российский нападающий Евгений Малкин набрал одно результативное очко, отдав голевой пас Гюнцелю.

"Питтсбург" победил впервые за предыдущие три матча. "Дэвилз" же терпят второе поражение кряду.