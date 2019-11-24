Панарин признан 2-й звездой матча «Монреаль» — «Рейнджерс»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой выездной встречи с "Монреаль Канадиенс" в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, что матч проходил на стадионе "Белл-центр" и завершился победой гостей со счетом 6:5.

На счету отечественного форварда одна заброшенная в ворота канадцев шайба и голевой пас.

Главной звездой встречи признали форварда "Рейнджерс" Брендана Лемье, который оформил дубль. А замыкает тройку игрок "Канадиенс" Макс Доми , сумевший набрать 3 (2+1) очка.

Ранее сообщалось, что "Рейнджерс" обыграли "Монреаль" благодаря голу и передаче Панарина.