Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой выездной встречи с "Монреаль Канадиенс" в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Напомним, что матч проходил на стадионе "Белл-центр" и завершился победой гостей со счетом 6:5.
На счету отечественного форварда одна заброшенная в ворота канадцев шайба и голевой пас.
Главной звездой встречи признали форварда "Рейнджерс" Брендана Лемье, который оформил дубль. А замыкает тройку игрок "Канадиенс" Макс Доми, сумевший набрать 3 (2+1) очка.
Ранее сообщалось, что "Рейнджерс" обыграли "Монреаль" благодаря голу и передаче Панарина.