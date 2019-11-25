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Ничушкин назвал свою безголевую серию в НХЛ сложнейшим периодом в жизни 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
«Это был сложнейший период в моей жизни»
Фото: ТАСС
Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин назвал сложнейшим периодом в жизни время, в которое ему не удавалось забросить шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Комментарий спортсмена приводит издание Denver Post.
В субботу в матче против "Торонто" (3:5) Ничушкин отличился впервые за 92 матча в НХЛ. В предыдущий раз нападающий сумел забросить шайбу 4 марта 2016 года.
"Это был сложнейший период в моей жизни, — сказал хоккеист. — Для нападающего всегда тяжело, когда нет голов. У меня было много моментов, особенно в последних 10 матчах, мы потеряли пару игроков из-за травм, и я стал получать больше времени на льду и больше шансов забить. В каждой встрече я был все ближе, ближе и ближе. Наконец я забил, надеюсь, теперь буду чаще это делать".
Ничушкин был выбран "Далласом" на драфте НХЛ 2013 года под общим 10-м номером, он выступал за клуб с 2013 по 2016 год, после чего два сезона провел в московском ЦСКА. Россиянин вернулся в "Даллас" в 2018 году, перед началом текущего сезона подписал контракт с "Колорадо". Всего на его счету 77 очков (24 гола + 53 передачи) в карьере в НХЛ.
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Теги:
Хоккей , Валерий Ничушкин , ЦСКА
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