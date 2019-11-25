10 женщин каждую ночь: хоккеист из США — о жизни в РФ

«В России было классно. И я бы вернулся туда еще, если бы не старые самолеты… К сожалению, потом случилась эта страшная история с «Локомотивом» . Я играл в Чехове за «Витязь», клуб малыша Николая [Николая Павлинова]. Кажется, он сейчас в тюрьме. Он был русским мафиози», — приводит Spotrs.ru слова хоккеиста.

По словам Берарда, в России он отлично проводил время с канадским нападающим «Витязя» Крисом Саймоном

«Мой первый день в России: я прилетел в три утра, пил всю ночь, устал, лег спать. Только задремал — звонок в дверь. Смотрю — там мой агент. Говорю ему, давай не сегодня, надо поспать. Он мне: «У тебя нет выбора. Открывай дверь». Открываю — там два бугая и Николай. Он говорит: «Welcome to Russia», — рассказал защитник.

По его словам, они с Саймоном шикарно отдыхали: каждую ночь хозяин клуба приглашал их на ужины и присылал им 10-15 девушек на выбор.

«Каждую ночь — все бесплатно. Не платил ни за что. Это был первый год в КХЛ», — поделился впечатлениями хоккеист.

Берард отметил, что КХЛ — хорошая лига с техничными игроками, и на льду ему часто «надирали задницу».

Также хоккеист вспомнил, что клуб задолжал ему небольшую сумму, и когда стало понятно, что деньги не будут выплачены, он улетел на родину.

Брайан Берард родился в 1977 году, на драфте в 1995 году был выбран под 1-м номером клубом НХЛ «Оттава Сенаторз». За время карьеры играл за клубы НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс», «Торонто Мейпл Лифс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюинз», «Чикаго Блэкхокс», «Коламбус Блю Джекетс». В сезоне 2008-2009 играл за клуб КХЛ «Витязь», набрал 17 очков в 25 матчах.