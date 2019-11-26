Лидер сборной Англии по хоккею на траве ослеп от попадания мяча в голову

Один из ведущих игроков сборной Англии по хоккею на траве Сэм Уорд сильно пострадал во время квалификационного матча к Олимпийским играм — 2020 в Токио, Япония.

По информации "Би-би-си", спортсмен получил серьезную травму черепа после того, как мяч попал ему в голову. В итоге у него рассечение вдоль костного каркаса и ослеп на левый глаз.

"Врачи сообщили, что у меня сетчатка настолько повреждена, что полного ее восстановления никогда не случится. К тому же неизвестно, что на какую степень восстановления я могу рассчитывать