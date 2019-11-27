Отец Зайцева назвал враньем обвинения в похищении внуков

Отец российского защитника «Оттавы» Никиты Зайцева назвал враньем обвинения в похищении собственных внучек. Ранее стало известно, что бывшая жена хоккеиста Маргарита обратилась в полицию, заявив, что неизвестные избили няню ее дочек, после чего силой затащили девочек в машину и похитили. Как уверяет экс-супруга Зайцева, за этой историей стоят родственники хоккеиста.

— Предоставлены видеоматериалы, что детей забирал мой сын, отец этих детей, — цитирует «Рен ТВ» Игоря Зайцева. — Пока не принято решение суда, с кем будут дети, Маргарита не давала видеться отцу с ребенком. Он приехал, увидел, что их увозят какие-то посторонние женщины, соответственно, забрал их. В полицию предоставлены материалы, как она издевается над одной из внучек моих, как она принимает наркотики, как она совокупляется с голым мужчиной, в тот момент, когда рядом находятся дети.

Ранее сообщалось, что 28-летний хоккеист пропустил домашний матч НХЛ в Канаде и вернулся в Россию, сославшись на семейные обстоятельства.