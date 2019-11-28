«Северсталь» переиграла «Адмирал» в матче КХЛ 

Череповецкая "Северсталь" обыграла владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Игорь Гераськин.
В следующем матче "Северсталь" примет новосибирскую "Сибирь", а "Адмирал" сыграет на домашней арене против московского "Спартака".
Ранее сообщалось, что челябинский "Трактор" обыграл уфимский "Салават Юлаев".
КХЛ. Регулярный чемпионат "Северсталь" (Череповец, Россия) — "Адмирал" (Владивосток, Россия) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) 1:0 — Гераськин (Сизов, Яковлев) — 34:58 (5x4)