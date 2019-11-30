Овечкин помешал Кузнецову подраться

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин помешал своему соотечественнику и о партнёру по команде Евгению Кузнецову подраться с форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янни Гурде во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Во втором периоде игры Кузнецов вступился за вратаря «Кэпиталз» команды Брэйдена Холтби, которого задел клюшкой Гурде.
Back for the 3rd! #CapsBolts
📺 https://t.co/F149ypQ0yY
🎙 @CapitalsRadio pic.twitter.com/XhMczhP7lv— Washington 🦃 Capitals (@Capitals) 30 ноября 2019 г.
В итоге началась потасовка, но Овечкин быстро вмешался в конфликт и оттащил соперника от одноклубника.
За данный инцидент Кузнецов и Гурде получили по две минуты штрафа.
«Вашингтон» одержал победу со счётом 4:3.