«Бостон» обыграл «Монреаль» и продлил победную серию

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон Брюинз" дома сыграл с "Монреаль Канадиенс".

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Гости распечатали ворота "мишек" уже на второй минуте игры благодаря голу Йоэля Армиа. Однако хозяева не собирались сдаваться так просто. На 46-й минуте Давид Пастрняк сравнял счет, затем через четыре минуты преимущество увеличил Дэвид Бэкес . На 54-й минуте шайбу в ворота забросил Джейк Дебраск, поставив в противостоянии точку.

Голкипер "Брюинз" Туука Раск отразил 28 бросков из 29.

Благодаря этой встрече "Бостон" продлил свою победную серию до семи матчей, а серию с набранными очками — до 11 игр. "Монреаль" потерпел восьмое поражение кряду.

Ранее сообщалось, что "Оливейрз" дома уступил "Ванкуверу".