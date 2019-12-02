«Бостон» обыграл «Монреаль» и продлил победную серию 

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон Брюинз" дома сыграл с "Монреаль Канадиенс".
Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
Гости распечатали ворота "мишек" уже на второй минуте игры благодаря голу Йоэля Армиа. Однако хозяева не собирались сдаваться так просто. На 46-й минуте Давид Пастрняк сравнял счет, затем через четыре минуты преимущество увеличил Дэвид Бэкес. На 54-й минуте шайбу в ворота забросил Джейк Дебраск, поставив в противостоянии точку.
Голкипер "Брюинз" Туука Раск отразил 28 бросков из 29.
Благодаря этой встрече "Бостон" продлил свою победную серию до семи матчей, а серию с набранными очками — до 11 игр. "Монреаль" потерпел восьмое поражение кряду.
Ранее сообщалось, что "Оливейрз" дома уступил "Ванкуверу".
НХЛ. Регулярный чемпионат"Бостон Брюинз" — "Монреаль Канадиенс" — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) 0:1 — Армиа, 01:58;1:1 — Пастрняк (Бьорк, Карло), 46:16;2:1 — Бэкес (Крейчи, Грызлик), 50:29;3:1 — Дебраск (Койл), 53:27.