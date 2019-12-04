ЦСКА победил московское «Динамо» в матче КХЛ 

Московский ЦСКА обыграл столичное "Динамо" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 8456 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Сергей Толчинский (19-я минута) и Максим Шалунов (58). У "Динамо" отличился Юусо Хиетанен (11).
В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 6 декабря в гостях сыграют с ярославским "Локомотивом", ЦСКА двумя днями позднее на выезде встретится с минским "Динамо".
Новосибирская "Сибирь" на своем льду обыграла омский "Авангард" (5:2), "Барыс" (Нур-Султан) на домашней площадке проиграл хельсинкскому "Йокериту" (2:4).