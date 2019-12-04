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«Нью-Джерси» Гусева уволил главного тренера 

RT на русском + ещё 10 3 часа назад
«Нью-Джерси» Гусева уволил главного тренера
Фото: Reuters
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз», за который выступает российский форвард Никита Гусев, отправил в отставку главного тренера команды Джона Хайнса.
Как сообщает пресс-служба клуба, исполняющим обязанности главного тренера команды назначен ассистент Хайнса Ален Насреддин.
44-летний Хайнс возглавлял «Нью-Джерси» с 2015 года. Под его руководством команда один раз выходила в плей-офф, где проиграла уже в первом раунде.
В текущем сезоне «Дэвилз» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 26 матчах.
Ранее сообщалось, что «Чикаго» отстранил Марка Кроуфорда из-за инцидента 12-летней давности.
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Теги:
Хоккей , Никита Гусев , Джон Хайнс
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