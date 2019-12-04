«Нью-Джерси» Гусева уволил главного тренера

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз», за который выступает российский форвард Никита Гусев , отправил в отставку главного тренера команды Джона Хайнса

Как сообщает пресс-служба клуба, исполняющим обязанности главного тренера команды назначен ассистент Хайнса Ален Насреддин.

44-летний Хайнс возглавлял «Нью-Джерси» с 2015 года. Под его руководством команда один раз выходила в плей-офф, где проиграла уже в первом раунде.

В текущем сезоне «Дэвилз» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 26 матчах.

Ранее сообщалось, что «Чикаго» отстранил Марка Кроуфорда из-за инцидента 12-летней давности.