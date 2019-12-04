Опоздание дня. Овечкин не смог вовремя выйти на матч НХЛ

Российский форвард американского клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин попал в курьезную ситуацию в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе Шаркс". 34-летний россиянин попросту не смог вовремя выйти на лед перед заключительным периодом.

Причина опоздания Овечкина прозаична — в перерыве между вторым и третьим периодами у российского хоккеиста во время разминки возникли проблемы с коньком. Как сообщает журналистка Washington Post Саманта Пелл, конек Ови сломался.

В итоге капитан "столичных" в заключительном периоде пропустил 4 минуты 15 секунды, наблюдая за игрой своих партнеров со стороны. Однако это не помешало "Вашингтону" добиться победы со счетом 5:2. Сам Овечкин завершил игру без результативных действий.