Гол Кучерова принес «Тампе» победу в овертайме

Шайба Кучерова в овертайме принесла победу «Тампе» над «Нэшвиллом» в матче НХЛ

"Тампа-Бэй" на выезде одержала победу над "Нэшвиллом" со счетом 3:2 в овертайме встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Решающую шайбу забросил российский нападающий гостей Никита Кучеров

В составе победителей отличились Виктор Хедман (8-я минута), Ондржей Палат (27) и Кучеров (63 ОТ). Также россиянин выступил ассистентом в эпизоде с голом Палата. Защитник Михаил Сергачев тоже отдал одну результативную передачу, а голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 30 бросков по воротам. Теперь на счету Кучерова 30 (10 шайб + 20 передач) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ, в активе Сергачева 15 (3+12) баллов за результативность.

У проигравших голами отметились Калле Ярнкрок (27) и Кайл Туррис (50). Лучшим игроком матча стал Кучеров. Второй звездой был признан Туррис (1+1), третьей — голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне (28 сейвов).

"Тампа" идет на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 29 очков после 25 матчей. "Нэшвилл" располагается на 12-й строчке Запада, набрав 29 очков в 27 встречах. В следующем матче "Тампа" примет дома "Миннесоту" 6 декабря. "Нэшвилл" на своей площадке сыграет против "Нью-Джерси" 8 декабря.