Овечкин назвал Карлсона самым горячим игроком

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" принимал "Вашингтон Кэпиталз".

Гости обыграли хозяев со счетом 1:3. Во время встречи капитан столичной команды защитник Эрик Карлсон стал автором дубля, который помог команде уже на первых минутах матча вырваться вперед.

Журналист Тарик Эль-Башир узнал у капитана "Вашингтона" россиянина Александра Овечкина , что он думает по поводу выступления одноклубника в этом матче.

"Карлсон в данный момент самый горячий игрок. Он хорош. Вы ведь и сами видела, как он снова забросил две впечатляющих шайбы", — отреагировал отечественный хоккеист.

Ранее сообщалось, что Овечкин во время матча починил шлем с помощью паяльной лампы.