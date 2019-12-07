«Рейнджерс» проиграли «Монреалю» в матче НХЛ 

"Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Монреаля".
В составе победителей шайбы забросили Брендан Галлахер и Нейт Томпсон, единственный гол "Рейнджерс" оформил Брендан Смит.
Российский форвард "Нью-Йорка" Артемий Панарин очков не набрал.
Ранее сообщалось, что наставник "Монреаля" требует дисквалифицировать Задорова.
НХЛ. Регулярный чемпионат "Нью-Йорк Рейнджерс" — "Монреаль Канадиенс" — 1:2 0:1 — Галлахер (Дано, Татар), 10:37; 1:1 — Смит, 22:30;1:2 — Томпсон (Казинс, Судзуки), 58:53.