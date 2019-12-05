Овечкин на матче достал паяльник и поразил американцев

Пользователей соцсетей восхитило видео с играющим за Washington Capitals российским хоккеистом Александром Овечкиным , чинящим свой шлем паяльной лампой во время матча. Видеозапись была размещена в аккаунте американского клуба в Twitter

На видео Александр Овечкин при помощи паяльной лампы чинит часть амуниции, с которой у него возникли проблемы в ходе игры.

stay hot babes 🔥 pic.twitter.com/JBJZ7c2jrG— Washington ☃️ Capitals (@Capitals) December 5, 2019

В комментариях пользователи соцсети выразили удивление и восхищение навыками спортсмена.

«Русская машина» чинит сама себя», — иронично отметил jacob tribull.

«Он припаял застежку к шлему паяльной лампой. Это нормально, у нас в России всегда так делают», — написал Михаил Маркеев, отвечая на вопросы англоязычных пользователей о том, что же делает хоккеист.