Овечкин на матче достал паяльник и поразил американцев 

Пользователей соцсетей восхитило видео с играющим за Washington Capitals российским хоккеистом Александром Овечкиным, чинящим свой шлем паяльной лампой во время матча. Видеозапись была размещена в аккаунте американского клуба в Twitter.
На видео Александр Овечкин при помощи паяльной лампы чинит часть амуниции, с которой у него возникли проблемы в ходе игры.
В комментариях пользователи соцсети выразили удивление и восхищение навыками спортсмена.
«Русская машина» чинит сама себя», — иронично отметил jacob tribull.
«Он припаял застежку к шлему паяльной лампой. Это нормально, у нас в России всегда так делают», — написал Михаил Маркеев, отвечая на вопросы англоязычных пользователей о том, что же делает хоккеист.
«Рамблер» писал, что ранее Александр Овечкин привел своего годовалого сына на тренировку Washington Capitals. Соответствующие фото и видео опубликовала жена хоккеиста Анастасия Шубская.