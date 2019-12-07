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Овечкин: вы никогда больше не увидите меня на льду, если я побью рекорд Гретцки 

Чемпионат.com + ещё 2 5 часов назад
«Вы никогда больше не увидите меня на льду»
Фото: @aleksandrovechkinofficial
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пошутил, что завершит спортивную карьеру, если ему удастся превзойти рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате НХЛ. Напомним, на счету россиянина 678 шайб, у легендарного канадца — 894.
«Что будет, если я побью рекорд Гретцки? Вероятно, вы никогда больше не увидите меня на льду. Мгновенный выход на пенсию? Да, прямо сейчас», — сказал Овечкин в программе In The Crease.
Ранее Овечкин стал вторым игроком в истории Национальной хоккейной лиги после Гретцки, кому удалось отправить 675 шайб в ворота соперников, не достигнув 35-летнего возраста. 675-й гол россиянин забил в возрасте 34 года 73 дня. Гретцки забил 675 шайб в возрасте 29 лет 43 дней.
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Теги:
Хоккей , Уэйн Гретцки , Александр Овечкин
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