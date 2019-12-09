«Авангард» всухую обыграл «Ак Барс»

«Авангард» всухую обыграл лидера КХЛ, ЦСКА снова стал первым на «Западе»

Центральным матчем очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал поединок двух лучших команд Восточной конференции. Омскому «Авангарду» на своей площадке в подмосковной Балашихе удалось взять «симметричный» реванш у казанского «Ак Барса» за поражение в первой встрече этих команд (0:3) в нынешнем сезоне, состоявшейся в столице Татарстана. Теперь победили «ястребы» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков , отразив все 17 бросков соперника, заработал четвёртый «сухарь» в нынешнем сезоне.

Даже потерпев поражение, «Ак Барс» сохраняет солидный отрыв от конкурентов в общей таблице КХЛ, набрав 56 очков в 36 играх. «Авангард» ещё более упрочил свои позиции на второй строчке в таблице Восточной конференции, имея 50 очков после 37 проведённых встреч.

Московские «армейцы» обошли петербургских одноклубников и вернулись на первое место в таблице Западной конференции, уверенно обыграв в гостях в присутствии 14 141 зрителя минское «Динамо» — 5:2 (2:2, 2:0, 1:0).

Авторами голов в составе «Динамо» стали Тему Пулккинен (9-я минута) и Франсис Паре (12-я).

Минчане потерпели шестое поражение подряд в чемпионате, а последний раз победить ЦСКА на своей площадке им удавалось 14 сентября 2014 года.

«Армейцы» набрали в 35 играх 51 очко и вышли на первую строчку в таблице «Запада». У петербургского СКА — 50 очков после 36 встреч.

Нижнекамский «Нефтехимик» дома уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2).

«Нефтехимик», имея 38 очков после 37 игр, занимает десятое место в таблице Восточной конференции и на одно очко отстаёт от зоны плей-офф. « Салават Юлаев », набрав 45 очков в 38 встречах, сохраняет третью строчку в таблице «Востока».

В серии послематчевых буллитов победу гостям принёс бросок шведского нападающего Магнуса Пяярви-Свенссона.

«Локомотив» с 41 набранным очком в 37 играх остаётся на восьмом месте на «Западе». Отрыв от идущего девятым ХК «Сочи» — 7 очков.

Омский «Авангард» произвёл обмен игроками с клубом Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) петербургским «Динамо», писал ранее NEWS.ru.