Панарин забил 14-й гол в сезоне НХЛ

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости идёт первый период. Счет в матче 2:0 в пользу гостей. Первую шайбу в матче забросил российский нападающий Артемий Панарин

Видео с голом Панарина можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, россиянин забросил 14-ю шайбу в сезоне НХЛ. В нынешнем сезоне игрок провёл 29 матчей, в которых набрал 35 очков, забив 14 голов и сделав 21 результативную передачу.

Всего на счету Панарина 351 матч в НХЛ, в которых он забил 130 голов и сделал 225 результативных передач.