«Йокерит» оказался сильнее «Спартака»

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
"И эту войну выиграем, потому что мы русские"
"И эту войну выиграем, потому что мы русские"
Фигурное катание
МОК увеличит бюджет для борьбы с допингом
МОК увеличит бюджет для борьбы с допингом
Зимние виды спорта
В Госдуме призвали бойкотировать ОИ-2020
В Госдуме призвали бойкотировать ОИ-2020
Зимние виды спорта
Родченков оценил решение WADA по России
Родченков оценил решение WADA по России
Зимние виды спорта
3 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 0
Борнмут Борнмут
Бёрнли
Бёрнли
1 4
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
2 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Лестер Сити
Лестер Сити
2 0
Уотфорд Уотфорд
Саутгемптон
Саутгемптон
2 1
Норвич Сити Норвич Сити
5 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
1 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
6 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Зенит
Зенит
3 0
Динамо М Динамо М
Арсенал
Арсенал
4 0
Локомотив М Локомотив М
6 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
0 0
Атлетико М Атлетико М
6 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Герта Герта
7 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
3 0
Оренбург Оренбург
Краснодар
Краснодар
1 1
ЦСКА ЦСКА
Ахмат
Ахмат
0 1
Уфа Уфа
7 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Эвертон
Эвертон
3 1
Челси Челси
Уотфорд
Уотфорд
0 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
5 0
Бёрнли Бёрнли
7 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 0
Эспаньол Эспаньол
Гранада
Гранада
3 0
Алавес Алавес
Леванте
Леванте
2 4
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
2 1
Бавария Бавария
Боруссия Д
Боруссия Д
5 0
Фортуна Фортуна
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
3 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
8 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
2 3
Урал Урал
Сочи
Сочи
1 1
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
1 4
Ростов Ростов
8 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 1
Саутгемптон Саутгемптон
Норвич Сити
Норвич Сити
1 2
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
1 4
Лестер Сити Лестер Сити
8 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 1
Хетафе Хетафе
Бетис
Бетис
3 2
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 0
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
8 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Унион
Унион
2 0
Кёльн Кёльн
Вердер
Вердер
0 1
Падерборн 07 Падерборн 07
9 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 3
Арсенал Арсенал
13 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
23:00
Леганес Леганес
13 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Аугсбург Аугсбург
14 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
15:30
Уотфорд Уотфорд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Лестер Сити
Лестер Сити
18:00
Норвич Сити Норвич Сити
14 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
15:00
Леванте Леванте
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:00
Барселона Барселона
Атлетик Б
Атлетик Б
20:30
Эйбар Эйбар
14 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Майнц
Майнц
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
Бавария
Бавария
17:30
Вердер Вердер
Падерборн 07
Падерборн 07
17:30
Унион Унион
15 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
17:00
Эвертон Эвертон
Арсенал
Арсенал
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
15 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
14:00
Вальядолид Вальядолид
Сельта
Сельта
16:00
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
18:00
Бетис Бетис
15 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Боруссия М Боруссия М
Шальке-04
Шальке-04
20:00
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
16 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
22:45
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
17 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Вердер
Вердер
20:30
Майнц Майнц
Унион
Унион
22:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Аугсбург
Аугсбург
22:30
Фортуна Фортуна

«Спартак» уступил в Хельсинки в последней игре перед перерывом в КХЛ 

RT на русском + ещё 9 3 часа назад
«Йокерит» оказался сильнее «Спартака»
Фото: russian.rt.com
Московский «Спартак» потерпел поражение в последнем перед перерывом на Евротур матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В понедельник, 9 декабря подопечные Олега Знарка уступили в Хельсинки местному «Йокериту» (2:3). Уже к середине первого периода хозяева усилиями Стива Мозеса и Микко Лехтонена сделали себе комфортный задел в две шайбы.
Гостям удалось оперативно отыграть один гол: ворота Яниса Калниньша поразил Анатолий Никонцев. Однако «Йокерит» в этот вечер оказался сильнее. За девять секунд до конца второй 20-минутки Сами Лёписте реализовал большинство. В концовке москвичи усилиями Каспарса Даугавиньша вновь сократили отставание до минимума. Но на большее их не хватило.
«Йокерит» и «Спартак» занимают соседние строчки в дивизионе Боброва, имея по 43 очка. Финны при этом провели на одну игру меньше.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ.
Лучшие моменты Премьер-лиги
RT на русском: последние новости
Два очка Панарина и 38 сейвов Георгиева помогли «Рейнджерс» разгромить «Вегас» в НХЛ Два очка Панарина и 38 сейвов Георгиева помогли «Рейнджерс» разгромить «Вегас» в НХЛ Шайба Кучерова в овертайме принесла «Тампе» победу над «Нэшвиллом» в матче НХЛ Шайба Кучерова в овертайме принесла «Тампе» победу над «Нэшвиллом» в матче НХЛ «Локомотив» в серии буллитов обыграл «Металлург» в матче КХЛ «Локомотив» в серии буллитов обыграл «Металлург» в матче КХЛ
Комментарии 
Теги:
Хоккей , Янис Калниньш , Стив Мозес , Микко Лехтонен , Анатолий Никонцев , Спартак , ЦСКА , Динамо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«И эту войну выиграем, потому что мы русские»
«И эту войну выиграем, потому что мы русские» 6
МОК увеличит бюджет для борьбы с допингом
МОК увеличит бюджет для борьбы с допингом
В Госдуме призвали бойкотировать ОИ-2020
В Госдуме призвали бойкотировать ОИ-2020 92
Родченков оценил решение WADA по России
Родченков оценил решение WADA по России 6
Стала известна судьба чемпионата мира по хоккею в России
Стала известна судьба чемпионата мира по хоккею в России
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
00:14
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
Летние виды спорта
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
04:04
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
05:54
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
12:10
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
Премьер-лига Футбол
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение