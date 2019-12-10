Варламов помог «Айлендерс» взять верх над «Тампой»

Матчем между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Нью-Йорк Айлендерс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Молнии" на своем льду не смогли ничего противопоставить сопернику, уступив "островитянам" со счетом 1:5.