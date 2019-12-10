Панарин объяснил фото с упавшим Путиным

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин объяснил публикацию в Instagram фотографии с падающим на лед президентом России Владимиром Путиным

«Я недавно выставлял совместную фотографию с Владимиром Владимировичем. И многие восприняли это как опять какой-то мой оппозиционный шаг», — сказал Панарин в интервью Sports.ru.

По его словам, публикация не имеет отношения к его оппозиционным взглядам.

«Я увидел смешную картинку. Кто-то уже нарезал это до меня. И я решил просто выставить в сторис, вот и все», — объяснил хоккеист.

Летом Артемий Панарин в интервью Youtube-каналу «Всему Головин» раскритиковал президента России Владимира Путина и заявил, что он «засиделся у власти».