Овечкин покалечил арбитра

Овечкин отправил арбитра в больницу

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин нанес травму второму арбитру за полмесяца. Об этом сообщает «Чемпионат».

Минувшей ночью, как сообщал «Рамблер», «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» сыграли друг с другом в матче регулярного чемпионата НХЛ. В начале третьего периода Овечкин в попытке вступить в борьбу за шайбу с форвардом команды противника Джейком Дебраском случайно толкнул главного судью Джона Макайзека в спину.

Арбитр, находившийся в неудачной позиции, упал на лед. Он получил повреждение, характер и степень серьезности которого не уточняется. Это предстоит выяснить врачам больницы, в которую он был доставлен сразу после столкновения с хоккеистом из России.

Во второй половине ноября от нечаянных действий Александра Овечкина пострадал другой арбитр, Фурман Саут. Россиянин попал шайбой ему по голове.