Ассист Кузнецова помог «Вашингтону» одержать победу над «Бостоном» в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» победил «Бостон Брюинз».

Встреча, проходившая на «Кэпитал-Уан Арене» в Вашингтоне, завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Ранее Панарин выразил мнение о том, что Овечкин может побить рекорд Гретцки.