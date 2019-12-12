«Мой второй дом»: Овечкин признался в любви к США

«Это мой второй дом»: Овечкин признался Америке в любви

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что считает США своим вторым домом. В этой стране 34-летний россиянин проживает с 2005 года.

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своем отношении к Соединенным Штатам Америки. За океаном 34-летний россиянин проживает с 2005 года, представляя цвета лишь одного клуба, который выбрал его в первом раунде драфта 2004 года под общим первым номером. По словам Овечкина, США является для него вторым домом после, соответственно, России. К Штатам у основателя Putin Team, движения, направленного на поддержку президента РФ Владимира Путина , особое, трепетное отношение.

«Я люблю США. Это мой второй дом. В Вашингтоне я живу уже почти 15 лет. Здесь у меня много друзей, хорошие отношения с местными жителями. Мы внесли весомый вклад в развитие хоккея в Вашингтоне. И неважно, кто ты — русский, чех, швед или человек какой-либо другой национальности. Здесь все люди равны, к каждому человеку должно быть уважение. Поэтому мне здесь нравится», — приводит слова Овечкина RT.

В составе «Кэпиталз» Ови провел уже более тысячи матчей, в которых забросил 679 шайб. Именно российский форвард является обладателем массой рекордов в истории клуба, он же привел «Вашингтон» к своему первому Кубку Стэнли в сезоне-2017/18. После этого же Александр вместе со своей командой стал гостем у президента США Дональда Трампа в Белом доме. Во время встречи Овечкин и Трамп обменялись любезностями в адрес друг друга. Так, российский капитан «Вашингтона» поблагодарил президента США за приглашение в Белый дом, заявив, что для него данный жест является крайне важным.

«Быть в Белом доме — большая честь, попробуем снова выиграть Кубок Стэнли», — сказал Овечкин.

Одна из последних целей, которую преследует Ови за океаном — вечный рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. На счету легендарного форварда 894 голов в регулярных чемпионатах. Овечкин — единственный на данный момент реальный претендент, чтобы повторить и превзойти это достижение.

К слову, имена Овечкина и Гретцки стоят рядом постоянно, а в сентябре этого года российский нападающий и вовсе стал обладателем награды имени канадского хоккеиста. Так, Зал хоккейной славы США премировал Овечкина за вклад в развитие хоккея в Штатах.

«Среди многих исключительных вкладов Овечкина в наш вид спорта одним из важнейших является культивирование и продвижение страсти к хоккею среди молодых игроков по всему Вашингтону. Так, Овечкин в предстоящем сезоне уже в шестой раз примет участие в тренировках Американской хоккейной ассоциации для особенных детей. Кроме того, в 2006 году он запустил проект «Ovi's Crazy 8», в рамках которого обеспечивает билетами на матчи «Вашингтона» детей с ограниченными возможностями. За время существования этого проекта более 5000 детей смогли бесплатно посмотреть игры «Кэпиталз». Благодаря усилиям Овечкина в округе Колумбия сильно вырос интерес к хоккею. До его переезда в США в 2005 году хоккеем в округе занималось менее 400 человек, сейчас это почти 1500 человек», — прокомментировали награждение Овечкина в Зале славы.

Сам приз вручается с 1999 года, и первым его обладателем, как ни странно, стал Уэйн Гретцки. Из отечественных хоккеистов Овечкин стал лишь вторым, кто удостоился этой награды. В 2008 году приза от Зала славы США посмертно удостоился Анатолий Тарасов

«Подходящая дань для Александра Овечкина за получение награды имени Уэйна Грецки от федерации хоккея США. Трудно передать, сколько Александр сделал для хоккея. Поздравляем, Ови!» — поздравили Овечкина с наградой в «Вашингтоне».

Возвращаясь к словам россиянина о любви к США, ряд болельщиков выразил недоумение в связи с тем, каких политических взглядов придерживается хоккеист. Многие также вспомнили коллегу Овечкина как по цеху, так и по Putin Team, форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина . В октябре российские СМИ охватила громкая новость о том, что у хоккеиста имеется американское гражданство.

Через некоторое время Малкин, проводящий за «пингвинов» уже 14-й сезон в НХЛ, имея у себя за спиной три Кубка Стэнли, признался, что действительно сделал себе паспорт гражданина США, чтобы избежать определенных жизненных трудностей во время проживания за океаном.