«Перевозбудились и провалились»: почему Россия проиграла

«Перевозбудились и провалились»: как россияне проиграли Швеции

Сборная России со счетом 3:4 уступила команде Швеции в своем дебютном матче на Кубке Первого канала. Встреча, прошедшая на «ЦСКА Арене» в Москве, началась для «Красной машины» катастрофически — с трех пропущенных шайб подряд.

Усилиями Вадима Шипачева и Кирилла Капризова, оформившего дубль, россиянам удалось сократить отставание до минимума, но на большее сил уже не хватило, и домашний этап Еврохоккейтура начался с поражения.

В параллельном матче Чехия одолела Финляндию в овертайме (4:3), и теперь турнирная таблица Кубка Первого канала выглядит следующим образом:

Чтобы не ударить в грязь лицом при родной публике, «Красной машине» обязательно нужно набирать очки в следующих матчах — против чехов и действующих чемпионов мира финнов, — а пока главный тренер команды Алексей Кудашов был вынужден объяснять обескураживающее начало первой встречи, в которой к 22-й минуте счет уже был 3:0 в пользу Швеции.

«Старт матча провели очень робко, провалились, пропустили несколько контратак. Почему? Вероятно, слишком сильно разволновались и перевозбудились.

Однако уже со второго периода, на мой взгляд, мы взяли нить игры в свои руки. Подводила только реализация моментов — их было много, но мы забросили лишь три шайбы.

Сборная пропустила больше десяти голов за последние четыре матча? Если говорить о встрече со шведами, то здесь роль сыграли мелкие недочеты. Например, в случае с четвертой пропущенной шайбой мы немного недоработали на вбрасывании.

Команда еще не сыграна — со временем будет лучше. Но, повторюсь, со второго периода шведы уже практически ничего не могли создать у наших ворот. Вот такую сборную России мы и хотим видеть», — подчеркнул специалист.

«В команде терпят поражение все вместе, поэтому выделять кого-то конкретного не буду. Почему выпустил Самонова с первых минут? При определении состава всегда смотрим на то, кто как провел последние матчи за клуб. Самонов выдал несколько хороших игр и отражал много бросков.

Кто сыграет дальше, пока говорить не буду, давайте разберемся с первым матчем сначала», — отрезал Кудашов.

Напоследок рулевой «Красной машины» прокомментировал блестящую игру автора первого гола сборной России, а также одного ассиста — Вадима Шипачева.

«Не опасаюсь ли, что вслед за убойным звеном Шипачева идет пустота? В сборной собраны все лучшие игроки, которыми мы располагаем на данный момент, и я считаю, что все остальные центры тоже сыграли на должном уровне», — подытожил специалист.

Сам Шипачев, признанный лучшим игроком матча, согласился с Кудашовым по поводу причин ужасного первого периода.

«Нас захлестнули эмоции, потому что трибуны были заполнены до отказа. Было желание выйти и здорово начать, но из-за этого перенервничали и потеряли контроль.

Я начал с первых минут играть в силовой манере? Надо всегда начинать бодро, меня вот сразу в первой смене разбудил один швед — спасибо ему, красавец.

В перерыве Кудашов сказал, что надо играть лучше, мы все постарались и сумели перехватить инициативу. Жаль, что догнать шведов так и не смогли.

Была ли для меня особенной игра за сборную после долгого перерыва? Для меня любая игра — как за национальную команду, так и за клуб, — часть любимой работы, и я хочу делать ее отлично. Конечно, не всегда получается, но это уже другая тема для разговора.

Что касается матча со шведами, то в нем мое звено с Капризовым и Григоренко действительно сыграло здорово, получилось забросить шайбы. Но не хватило для победы, а значит, мы все сыграли не очень», — заключил нападающий.

Также Шипачев объяснил итоговую победу «тре крунур» великолепной игрой их вратаря Ларса Юханссона , который является голкипером московского ЦСКА , и невезением самой «Красной машины».

«В большинстве не все получилось? Мы провели только полторы тренировки, еще пробуем», — подытожил Шипачев.

Автор двух голов Кирилл Капризов также пожаловался на неправильный настрой в начале матча, однако в целом выглядел довольным игрой.

«На старте мы пропустили необязательные шайбы, в какой-то степени перегорели — и пошли ошибки. Я, например, удалился, чего не должен был делать. Здесь дело больше в психологии.

Когда третий гол пропускали, сами вроде в атаке были и вообще не из чего пропустили. Но потом начали правильно действовать, создавать моменты, и наши голы пришли.

Мы хорошо сыгрались с Шипачевым? Вадика все знают, он каждый год доказывает свой уровень. Видит все на площадке — с ним очень круто играть, просто офигенно, я прямо удовольствие получаю!

Но Юханссон в этом матче много тащил. Когда он отбивал и отбивал, я к нему подъехал, говорю: «Ларс!». Он матерки знает по-русски, так что постарался объяснить. Но он реально круто сыграл, надо признать».

Следующий матч на Кубке Первого канала сборная России проведет против Чехии 14 декабря в Москве. А на заключительную встречу домашнего этапа Евротура «Красная машина» отправится в Санкт-Петербург, где 15 декабря сыграет с чемпионом мира — Финляндией.