«Детройт» переиграл «Виннипег» в НХЛ

"Детройт Ред Уингз" победил "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Детрйота".

Во время игры сразу три игрока набрали по три очка — Робби Фаббри (2+1), Филипп Задина (1+2) и Филипп Гронек (1+2).

Ранее сообщалось, что "Флорида" проиграла "Айлендерс" в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Детройт Ред Уингз" — "Виннипег Джетс" — 5:2 1:0 — Хельм, 07:49;

2:0 — Фаббри (Задина, Гронек), 13:47;

3:0 — Фаббри (Задина), 23:35;

3:1 — Коннор (Болье, Шайфли), 27:16;

3:2 — Коннор (Лайне, Шайфли), 32:57;

4:2 — Задина (Гронек, Фабрри), 39:36;

5:2 — Гронек (Немет), 58:08.