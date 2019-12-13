«Будем гимн орать вопреки всему»: как РФ уступила шведам

Сборная России
собрала полные трибуны ледового дворца в Парке Легенд и устроила драматичное шоу, отыгравшись с 0:3, но все равно потерпев поражение из-за гола шведов в концовке встречи. Песни «Любэ» в раздевалке «Красной машины», призывы болельщиков ехать на Олимпиаду и обещания «орать гимн» в любой ситуации, ироничная композиция «До завтра» вслед удаляющимся шведам — «Газета.Ru» рассказывает о самых ярких моментах дебютного матча на Кубке Первого канала.
Ажиотаж вокруг первого матча сборной России в Москве царил невероятный. Главная команда страны радует зрителей домашними играми всего несколько раз в году — трижды на Кубке Первого канала и иногда — в вынесенных матчах других этапов Евротура.
По этой причине в столицу съехалось большое количество болельщиков из самых разных уголков необъятной страны. На трибунах ледового дворца в Парке Легенд красовались флаги с надписью «Череповец»; в холле разгуливали зрители в свитерах новосибирской «Сибири», нижегородского «Торпедо»
, челябинского «Трактора»
, а столичные болельщики спокойно демонстрировали атрибутику «Спартака»
, ЦСКА
и «Динамо»
. На играх национальной сборной нет никакой клубной вражды.
Помимо матча «Красной машины», всех фанатов объединили переживания по поводу отстранения России от крупных международных турниров (в том числе и Олимпийских игр) на ближайшие четыре года.
Обсуждая печальную новость до матча, кто-то считал, что спортивные чиновники провалили свою работу и поставили под угрозу будущее поколение профессиональных спортсменов в нашей стране.
А кто-то выразил мнение, что России следовало бы дать мощный отпор еще в прошлом году, когда мы остались без национальных атрибутов на Олимпиаде в Пхенчхане — 2018.
Но всех тех, кто может столкнуться с проблемой допуска до международных соревнований, болельщики обещали горячо поддержать:
«Ребята, надо ехать под любым предлогом! Себя обозначать в любой формации, в любых видах, в любой мало-мальской структуре. Эту глупость (о возможном бойкоте Олимпиады и создании альтернативных Игр. — «Газета.Ru») говорят депутаты — они никогда не были спортсменами. Не будет гимна — мы будем этот гимн орать и петь вопреки всему», — утверждал один из фанатов.
Однако вскоре зрители уже перестали думать о каких-либо допинговых скандалах. Предматчевое световое шоу погрузило забитый до отказа стадион в атмосферу настоящей битвы.
Об этом сигнализировала и боевая музыка группы «Любэ», которая тем временем доносилась из раздевалки команды Алексея Кудашова
.
Дополнительную порцию ответственности на плечи всех собравшихся добавило фантастическое по энергетике исполнение гимна в исполнении военного хора.
Сборная России начала матч уверенно: уже на первой минуте ведущее звено Григоренко — Шипачев — Капризов имело пару неплохих моментов для взятия ворот Ларса Юханссона
, для которого трудно было назвать эту игру гостевой, поскольку он защищает цвета столичного ЦСКА, который выступает на этой же арене.
Все испортил быстрый гол «Тре Крунур» — в контратаке счет открыл точным кистевым броском под перекладину Андре Петерссон
. Российскую команду это событие серьезно надломило — пошли необязательные удаления, команда Юхана Гарпенлева перехватила инициативу и в середине первой двадцатиминутки окончательно взяла ее под свой контроль.
Буквально тут же пришел второй гол: с передачи Фредрика Хендемарка шайбу забросил Даниэль Бродин
. После этого у россиян начали сдавать нервы:
Большие проблемы возникли и при игре в большинстве. В одной из таких двухминуток под конец первого периода подопечные Алексея Кудашова около 40 секунд не могли хотя бы войти в чужую зону, а когда это все-таки случилось, шведский защитник дважды подряд выбросил шайбу в сторону противоположных ворот.
Второй период стартовал для наших парней столь же неудачно, как и первый: Мальте Стремвалль в третий раз поразил ворота Александра Самонова
.
Дебют в национальной сборной у 24-летнего голкипера петербургского СКА
не удался, и его заменил Илья Сорокин
. Таким образом, на льду в очном противостоянии встретились два вратаря ЦСКА.
Любопытно, что болельщики сборной даже не думали унывать, несмотря на третью пропущенную шайбу. Развлекалась публика по большей части самостоятельно: фанатский сектор приготовил аж два барабана — непозволительная роскошь для любого коллектива болельщиков клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Традиционный Дмитрий Маликов
с песней «До завтра» регулярно провожал удалявшихся шведов…
а когда заиграл вечный хит Ромы Жукова, то арена буквально сошла с ума.
В середине матча российской сборной удалось выровнять положение, а в концовке периода Вадим Шипачев
точным броском взорвал трибуны. На перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу скандинавской команды.
Третья двадцатиминутка прошла под шквал атак подопечных Кудашова, но бесчисленное множество удалений со стороны оппонентов сборной России так и осталось нереализованным. К счастью, начиная с 51-й минуты «Красная машина» все же начала превращать свои моменты в голы — и делал это исключительно Кирилл Капризов
.
Сначала он замкнул прострел Рафикова, а затем реализовал большинство с передач Шипачева и Слепышева, но, к сожалению, Даниэль Заар
не позволил россиянам сравнять счет, забросив еще одну шайбу шведов.
В концовке встречи наставник сборной принял решение выпустить шестого полевого вместо Сорокина, чтобы попытаться сравнять счет и перевести игру в овертайм, но забить гол так и не удалось.
3:4 — Россия начинает домашний этап Евротура с поражения и хорошей встряски, которая определенно должна помочь в следующих матчах.
Лучшие моменты Премьер-лиги