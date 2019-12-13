«Будем гимн орать вопреки всему»: как РФ уступила шведам

«Будем гимн орать вопреки всему»: как Россия уступила шведам

Сборная России собрала полные трибуны ледового дворца в Парке Легенд и устроила драматичное шоу, отыгравшись с 0:3, но все равно потерпев поражение из-за гола шведов в концовке встречи. Песни «Любэ» в раздевалке «Красной машины», призывы болельщиков ехать на Олимпиаду и обещания «орать гимн» в любой ситуации, ироничная композиция «До завтра» вслед удаляющимся шведам — «Газета.Ru» рассказывает о самых ярких моментах дебютного матча на Кубке Первого канала.

Ажиотаж вокруг первого матча сборной России в Москве царил невероятный. Главная команда страны радует зрителей домашними играми всего несколько раз в году — трижды на Кубке Первого канала и иногда — в вынесенных матчах других этапов Евротура.

ЦСКА и По этой причине в столицу съехалось большое количество болельщиков из самых разных уголков необъятной страны. На трибунах ледового дворца в Парке Легенд красовались флаги с надписью «Череповец»; в холле разгуливали зрители в свитерах новосибирской «Сибири», нижегородского «Торпедо» челябинского «Трактора» , а столичные болельщики спокойно демонстрировали атрибутику «Спартака» «Динамо» . На играх национальной сборной нет никакой клубной вражды.

Помимо матча «Красной машины», всех фанатов объединили переживания по поводу отстранения России от крупных международных турниров (в том числе и Олимпийских игр) на ближайшие четыре года.

Болельщик сборной России считает спортвных чиновников виновными в допинговом скандале pic.twitter.com/E1vhcLfYeD— Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) 12 декабря 2019 г. Обсуждая печальную новость до матча, кто-то считал, что спортивные чиновники провалили свою работу и поставили под угрозу будущее поколение профессиональных спортсменов в нашей стране.

Возможно, стоило дать более жесткий отпор? pic.twitter.com/xxoWY6uMGO— Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) 12 декабря 2019 г. А кто-то выразил мнение, что России следовало бы дать мощный отпор еще в прошлом году, когда мы остались без национальных атрибутов на Олимпиаде в Пхенчхане — 2018.

Мощнейшее послание для российских спортсменов 💪 pic.twitter.com/aYNXEHAZIQ— Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) 12 декабря 2019 г. Но всех тех, кто может столкнуться с проблемой допуска до международных соревнований, болельщики обещали горячо поддержать:

«Ребята, надо ехать под любым предлогом! Себя обозначать в любой формации, в любых видах, в любой мало-мальской структуре. Эту глупость (о возможном бойкоте Олимпиады и создании альтернативных Игр. — «Газета.Ru») говорят депутаты — они никогда не были спортсменами. Не будет гимна — мы будем этот гимн орать и петь вопреки всему», — утверждал один из фанатов.

предматчевое шоу в Парке Легенд pic.twitter.com/QLkqcN8F8e— Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) 12 декабря 2019 г. Однако вскоре зрители уже перестали думать о каких-либо допинговых скандалах. Предматчевое световое шоу погрузило забитый до отказа стадион в атмосферу настоящей битвы.

Об этом сигнализировала и боевая музыка группы «Любэ», которая тем временем доносилась из раздевалки команды Алексея Кудашова

🇷🇺🇷🇺🇷🇺 pic.twitter.com/gyjMxsTAEu— Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) 12 декабря 2019 г. Дополнительную порцию ответственности на плечи всех собравшихся добавило фантастическое по энергетике исполнение гимна в исполнении военного хора.

Сборная России начала матч уверенно: уже на первой минуте ведущее звено Григоренко — Шипачев — Капризов имело пару неплохих моментов для взятия ворот Ларса Юханссона , для которого трудно было назвать эту игру гостевой, поскольку он защищает цвета столичного ЦСКА, который выступает на этой же арене.

Все испортил быстрый гол «Тре Крунур» — в контратаке счет открыл точным кистевым броском под перекладину Андре Петерссон . Российскую команду это событие серьезно надломило — пошли необязательные удаления, команда Юхана Гарпенлева перехватила инициативу и в середине первой двадцатиминутки окончательно взяла ее под свой контроль.

уже вторая заварушка между 🇷🇺 и 🇸🇪 pic.twitter.com/enbNbip0VO— Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) 12 декабря 2019 г. Буквально тут же пришел второй гол: с передачи Фредрика Хендемарка шайбу забросил Даниэль Бродин . После этого у россиян начали сдавать нервы:

Большие проблемы возникли и при игре в большинстве. В одной из таких двухминуток под конец первого периода подопечные Алексея Кудашова около 40 секунд не могли хотя бы войти в чужую зону, а когда это все-таки случилось, шведский защитник дважды подряд выбросил шайбу в сторону противоположных ворот.

Второй период стартовал для наших парней столь же неудачно, как и первый: Мальте Стремвалль в третий раз поразил ворота Александра Самонова

Дебют в национальной сборной у 24-летнего голкипера петербургского СКА не удался, и его заменил Илья Сорокин . Таким образом, на льду в очном противостоянии встретились два вратаря ЦСКА.

Любопытно, что болельщики сборной даже не думали унывать, несмотря на третью пропущенную шайбу. Развлекалась публика по большей части самостоятельно: фанатский сектор приготовил аж два барабана — непозволительная роскошь для любого коллектива болельщиков клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Райское место для любителей "Руки Вверх" pic.twitter.com/ZGwueRHphv— Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) 12 декабря 2019 г. а когда заиграл вечный хит Ромы Жукова, то арена буквально сошла с ума.

#87 🇷🇺🔥🔥🔥 pic.twitter.com/5Axm78xtVd— Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) 12 декабря 2019 г. В середине матча российской сборной удалось выровнять положение, а в концовке периода Вадим Шипачев точным броском взорвал трибуны. На перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу скандинавской команды.

Третья двадцатиминутка прошла под шквал атак подопечных Кудашова, но бесчисленное множество удалений со стороны оппонентов сборной России так и осталось нереализованным. К счастью, начиная с 51-й минуты «Красная машина» все же начала превращать свои моменты в голы — и делал это исключительно Кирилл Капризов

Сначала он замкнул прострел Рафикова, а затем реализовал большинство с передач Шипачева и Слепышева, но, к сожалению, Даниэль Заар не позволил россиянам сравнять счет, забросив еще одну шайбу шведов.

В концовке встречи наставник сборной принял решение выпустить шестого полевого вместо Сорокина, чтобы попытаться сравнять счет и перевести игру в овертайм, но забить гол так и не удалось.

3:4 — Россия начинает домашний этап Евротура с поражения и хорошей встряски, которая определенно должна помочь в следующих матчах.