Российские хоккеисты впервые выиграли Мировой кубок

Российские хоккеисты впервые в истории выиграли Мировой кубок вызова

Юниорская сборная России по хоккею (U18) победила команду «Канада-Восток» в финале Мирового кубка вызова. Об этом сообщается в официальном Twitter Федерации хоккея России.

Матч прошел 16 декабря и завершился в овертайме со счетом 2:1. Шайбы за Россию забросили нападающий Павел Тютнев и защитник Шакир Мухамадуллин. Для сборной России эта победа стала первой в истории проведения турнира. В активе национальной команды также три серебра и четыре бронзы.

Кроме того, двое россиян попали в символическую сборную турнира. Ими стали голкипер Егор Гуськов и защитник Даниил Чайка