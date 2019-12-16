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В сборной Чехии отреагировали на ошибку с гимном на матче Кубка Первого канала 

Газета.Ru + ещё 10 57 минут назад
Чехи в шоке: на Кубке Первого канала перепутали гимны
Фото: РИА Новости
Пресс-служба сборной Чехии по хоккею прокомментировала ошибку с гимном перед матчем Кубка Первого канала против команды Швеции.
Организаторы турнира включили гимн Казахстана вместо чешского, а затем не смогли найти правильную запись.
"Это ошибка, которую нельзя исключать, она может случиться. К счастью, наши болельщики были более опытными в технических проблемах", — цитирует пресс-секретаря сборной Чехии Зденека Цикмунда idnes.cz.
Встреча между сборной Чехии и Швеции, прошедшая в Москве на "ЦСКА Арене", завершилась со счетом 3:1 в пользу скандинавов.
Ранее главный тренер сборной Чехии Милош Ржига назвал недопустимой ошибку с гимном на Кубке Первого канала.
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Теги:
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