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Объявлены три звезды дня в НХЛ 

Газета.Ru + ещё 12 4 часа назад
Объявлены три звезды дня в НХЛ
Фото: Газета.Ru
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила трех звезд прошедшего игрового дня в регулярном чемпионате сезона-2019/20.
Первой звездой признан нападающий клуба "Оттава Сенаторз" и сборной Канады Энтони Дюклер. Он сумел оформить хет-трик в матче против "Коламбус Блю Джэкетс". Третья шайба североамериканского хоккеиста принесла его команде победу в овертайме со счетом 4:3.
Второй звездой игрового дня стал нападающий "Питтсбурга" Брайан Раст.
Третьим в списке лучших был назван форвард Энтони Бовилье, представляющий "Айлендерс".
Ранее сообщалось, что Иван Барбашев получил травму в матче регулярного чемпионата против "Чикаго Блэкхоукс".
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Теги:
Хоккей , Иван Барбашев , Брайан Раст , Энтони Дюклер
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