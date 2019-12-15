Объявлены три звезды дня в НХЛ 

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила трех звезд прошедшего игрового дня в регулярном чемпионате сезона-2019/20.
Первой звездой признан нападающий клуба "Оттава Сенаторз" и сборной Канады Энтони Дюклер. Он сумел оформить хет-трик в матче против "Коламбус Блю Джэкетс". Третья шайба североамериканского хоккеиста принесла его команде победу в овертайме со счетом 4:3.
Второй звездой игрового дня стал нападающий "Питтсбурга" Брайан Раст.
Третьим в списке лучших был назван форвард Энтони Бовилье, представляющий "Айлендерс".
Ранее сообщалось, что Иван Барбашев получил травму в матче регулярного чемпионата против "Чикаго Блэкхоукс".