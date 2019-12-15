Кучеров получил травму в матче с «Вашингтоном»

В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" сыграл дома с "Вашингтон Кэпиталз".

Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 5:2.

Российский форвард "молний" Никита Кучеров был травмирован на девятой минуте второго периода после заблокированного щелчка от защитника команды победителя Джона Карлссона. Удар шайбы пришелся на правый голеностоп, в связи с чем отечественному хоккисту пришлось пропустить остаток игры.

Напомним, что в текущем сезоне россиянин выступил в 30 матчах, набрав при этом на свой счет 34 (10+24) очка.