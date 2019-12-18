Родители Зайцева показали приватное видео об экс-невестке

Родители хоккеиста Зайцева обнародовали откровенное видео об экс-невестке

Родители 28-летнего хоккеиста Никиты Зайцева обнародовали приватное видео из жизни своей бывшей невестки Маргариты. Так они ответили на требование молодой женщины вернуть ей дочек, которых украл бывший муж.

Маргарита сейчас судится с родителями спортсмена, так как уверена, что Никита живёт в Канаде, где играет за местную команду, а дети живут у бабушки и дедушки. В ответ старшие Зайцевы, не скупясь в выражениях, обзывают невестку падшей женщиной, наркоманкой и прочими скверными словами, которые и прозвучали в « Прямом эфире » с Андреем Малаховым на телеканале «Россия».

В качестве доказательства бывшие свёкор и свекровь Маргариты ссылаются на обнародованное приватное видео из жизни невестки. Оно снято скрытыми камерами, которые почему-то оказались в доме экс-жены хоккеиста. На одном молодая женщина и её нынешний ухажёр предаются любви на кухне, на другом — этот же мужчина закручивает папиросу, в которой, как заверяют родители спортсмена, содержатся наркотики. Причём, на момент съёмки спортсмен давно уже не жил со своей женой.

Сами старшие Зайцевы на ток-шоу не пришли, все попытки бывшей невестки встретиться с ними и повидать дочерей встретили категорический отказ. Их позицию выражали друзья и знакомые, которые уверяли, что Маргарите не нужны дочери, а нужен только «кусок» контракта хоккеиста в $31 млн в виде 30% алиментов на дочерей. Поэтому родителям спортсмена было проще забрать детей, чем делиться с экс-невесткой доходами сына.

Ведущий ток-шоу Андрей Малахов посоветовал Маргарите обратиться на американские и канадские шоу, координаты которых он обещал подсказать, со свое историей о похищенных детях и попытках их вернуть. Это, уверен, журналист, изрядно подкосит репутацию Зайцева и даже может лишить его высокого дохода.

Ранее NEWS.ru сообщал, что защитник хоккейного клуба «Оттава Сенаторз», выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Никита Зайцев планирует получить канадское гражданство. Как заявляет бывшая жена хоккеиста Маргарита Зайцева, заполучить канадское гражданство они собирались вместе ещё три года назад.