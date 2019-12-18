Малкин забросил 400 шайб в НХЛ

Малкин стал седьмым россиянином, забросившим 400 шайб в НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал седьмым российским игроком, который забросил 400 шайб за карьеру в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Этого показателя он достиг после гола в матче регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз».

«Питтсбург» обыграл «Калгари» со счётом 4:1.

Ранее сообщалось, что Малкин вышел на четвёртое место среди россиян по очкам за карьеру в НХЛ.