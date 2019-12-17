Фазель назвал политическим решение WADA по РФ

Фазель: «Мы 5 лет проверяли хоккеистов, они чисты. Защитите их, не вводите коллективное наказание»

9 декабря исполком WADA принял решение запретить россиянам в течение четырех лет участвовать в международных соревнованиях под своим флагом.

«Слабое место всех этих решений и санкций в том, что вовлечена политика. И она играет плохую роль. Должен быть другой подход. Нам надо думать о спорте, думать, как защитить чистых людей, чистых спортсменов.

Все говорят: «Давайте защитим чистых спортсменов». Мы пять лет проверяли хоккеистов — они чисты. Так защитите их, не вводите коллективное наказание, мы же все в одной лодке. А нам отвечают: «Хорошо, наказаны все». Думаю, за всеми этими решениями стоит политическая мотивация», — цитирует Фазеля ТАСС.