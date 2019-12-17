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Фазель: «Мы 5 лет проверяли хоккеистов, они чисты. Защитите их, не вводите коллективное наказание» 

SPORT24.ru + ещё 3 1 час назад
Фазель назвал политическим решение WADA по РФ
Фото: ТАСС
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался по поводу отстранения России Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Руководитель выступил против принципа коллективного наказания.
9 декабря исполком WADA принял решение запретить россиянам в течение четырех лет участвовать в международных соревнованиях под своим флагом.
«Слабое место всех этих решений и санкций в том, что вовлечена политика. И она играет плохую роль. Должен быть другой подход. Нам надо думать о спорте, думать, как защитить чистых людей, чистых спортсменов.
Все говорят: «Давайте защитим чистых спортсменов». Мы пять лет проверяли хоккеистов — они чисты. Так защитите их, не вводите коллективное наказание, мы же все в одной лодке. А нам отвечают: «Хорошо, наказаны все». Думаю, за всеми этими решениями стоит политическая мотивация», — цитирует Фазеля ТАСС.
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Теги:
Хоккей , Зимние виды спорта , Рене Фазель , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
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