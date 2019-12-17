Похитивший детей Зайцев решил сменить гражданство

Российский хоккеист Никита Зайцев , которого бывшая жена обвинила в похищении совместных детей, находится на пороге получения канадского гражданства, сообщает Telegram-канал Mash . До выдачи спортсмену паспорта североамериканского государства осталась всего пара месяцев.

Ранее, как сообщал «Рамблер», экс-супруга Зайцева Маргарита заявила в полицию о нападении на няню и похищении детей. Женщина уточнила, что неизвестные люди порезали сиделке ухо, посадили детей в машину и увезли в неизвестном направлении. При этом Маргарита отметила, что преступление с большой долей вероятности могло быть инициировано её бывшим мужем. Известно, что сам Никита Зайцев, играющий сейчас за Ottawa Senators, находится в России.

Зайцев собирался получить канадское гражданство вместе с супругой. Однако впоследствии женщина от идеи отказалась, а хоккеист процесс оформления паспорта другого государства останавливать не стал. Отмечается, что гражданство Зайцев получит уже через два месяца.

Маргарита считает, что до этого момента её экс-супруг не сможет вывезти детей из России. Примечательно, что о желании стать гражданином Канады, Зайцев никому из друзей и близких людей не рассказывал.