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Похитивший детей Зайцев решил сменить гражданство 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Похитивший детей Зайцев решил сменить гражданство
Фото: РИА Новости
Российский хоккеист Никита Зайцев, которого бывшая жена обвинила в похищении совместных детей, находится на пороге получения канадского гражданства, сообщает Telegram-канал Mash. До выдачи спортсмену паспорта североамериканского государства осталась всего пара месяцев.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экс-супруга Зайцева Маргарита заявила в полицию о нападении на няню и похищении детей. Женщина уточнила, что неизвестные люди порезали сиделке ухо, посадили детей в машину и увезли в неизвестном направлении. При этом Маргарита отметила, что преступление с большой долей вероятности могло быть инициировано её бывшим мужем. Известно, что сам Никита Зайцев, играющий сейчас за Ottawa Senators, находится в России.
Зайцев собирался получить канадское гражданство вместе с супругой. Однако впоследствии женщина от идеи отказалась, а хоккеист процесс оформления паспорта другого государства останавливать не стал. Отмечается, что гражданство Зайцев получит уже через два месяца.
Маргарита считает, что до этого момента её экс-супруг не сможет вывезти детей из России. Примечательно, что о желании стать гражданином Канады, Зайцев никому из друзей и близких людей не рассказывал.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии 4 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Хоккей , Никита Зайцев
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