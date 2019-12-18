Экс-жена Зайцева объяснилась за «голое» видео

По словам бывшей жены хоккеиста Никиты Зайцева Маргариты, которая судится со спортсменом за опеку над детьми, попавшие в Сеть компрометирующие видеозаписи были сделаны глубокой ночью, а присутствующий на них мужчина был ее молодым человеком. Об этом Маргарита Зайцева рассказала в эфире программы «Прямой эфир»

Как писал «Рамблер», ранее экс-супруга Зайцева Маргарита заявила в полицию о нападении на няню и похищении детей. По ее словам, няне порвали ухо, посадили дочек в машину и увезли в неизвестном направлении. По мнению Маргариты, к похищению причастен ее бывший муж и его родители.

В эфире программы «Прямой эфир» Маргарита Зайцева заявила, что на момент съемки попавшего в сеть видео, где она целуется с молодым человеком, они с мужем уже жили «отдельными жизнями».

«Этот мужчина — мой молодой человек на тот момент, мы уже полгода как жили с Никитой отдельными жизнями», — пояснила она.

По словам Маргариты Зайцевой, на момент съемки видео, «которое сделано глубокой ночью, а не днем, как кто-то мог бы подумать», они с мужем уже почти год не были вместе.

«Никита на тот момент жил уже с другой девушкой. Мы начинали бракоразводный процесс. Через полгода появляются какие-то видео со скрытых камер, где я со своим молодым человеком на тот момент», — рассказала она.

Зайцева также подчеркнула, что детей рядом с ними в тот момент не было, так как они уже спали.