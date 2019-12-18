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В НХЛ предложили Свечникову запатентовать лакросс-гол 

RT на русском + ещё 32 34 минуты назад
В НХЛ предложили Свечникову запатентовать лакросс-гол
Фото: Reuters
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отреагировала на шайбу российского форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова из-за ворот соперника в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Полагаем, Свечникову нужно запатентовать этот гол», — говорится в Twitter-аккаунте лиги.
Россиянину удалось отметиться лакросс-голом второй раз за сезон.
Ранее сообщалось, что шайба Свечникова из-за ворот помогла «Каролине» обыграть «Виннипег» в НХЛ.
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Теги:
Хоккей , Каролина Харрикейнз , Андрей Свечников
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