В НХЛ предложили Свечникову запатентовать лакросс-гол 

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отреагировала на шайбу российского форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова из-за ворот соперника в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Полагаем, Свечникову нужно запатентовать этот гол», — говорится в Twitter-аккаунте лиги.
IT IS OFFICIALLY THE SVECHNIKOV pic.twitter.com/ioUnAsYmsF— Carolina Hurricanes (@Canes) 18 декабря 2019 г.
Россиянину удалось отметиться лакросс-голом второй раз за сезон.
Ранее сообщалось, что шайба Свечникова из-за ворот помогла «Каролине» обыграть «Виннипег» в НХЛ.