Российский хоккеист Артемий Панарин во время прямого эфира в Instagram рассказал о своем отношении к религии и церкви. Он подчеркнул, что не превозносит священнослужителей, поскольку «они такие же люди».

Спортсмен отметил, что «Бог внутри», и с ним он постоянно ведет беседу. По словам Панарина, веру ему привили бабушка и дедушка, вместе с которыми он ходил в церковь в Подольске. При этом во взрослом возрасте, признался хоккеист, его отношение к священнослужителям сформировалось критическим.

«В батюшек совсем не верю. Они такие же люди. Вон главный наш ходит в Louis Vuitton, рассказывает, как нам жить надо», — подчеркнул Панарин.

Он добавил, что тем не менее продолжает ходить в церковь, где думает больше не на спортивные темы, а о жизни.