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В НХЛ запретят драки ради возобновления текущего сезона 

Газета.Ru 5 часов назад
Без драк, зрителей и в масках: какой вернется НХЛ
Фото: Газета.Ru
НХЛ продолжает разрабатывать план доигровки сезона, приостановленного 12 марта из-за пандемии коронавируса. Медицинская служба лиги подготовила ряд правил, предложив среди прочего полный запрет на драки и стычки, а переговоры с МОК об участии хоккеистов в Олимпийских играх — 2022 в Пекине возобновились. «Газета.Ru» рассказывает последние новости из-за океана.

Возобновление все ближе

НХЛ продолжает работу над возобновлением приостановленного из-за пандемии коронавируса сезона. Несмотря на выступления нескольких американских врачей, заявивших о невозможности возвращения профессионального спорта на постоянной и регулярной основе в данный момент, лига не планирует отступать от выбранного курса.
Руководство Национальной хоккейной лиги по-прежнему разрабатывает детальные планы для возможного возобновления остановленной кампании-2019/20, для которой существует несколько вариантов.
«Я верю, что в подходящее время и при правильных обстоятельствах мы сможем завершить сезон. Не хочу, чтобы это прозвучало слишком оптимистично, но отменить сезон — слишком легкое решение. Это означает, что ты перестаешь работать. Верю, что у нас появится возможность снова играть, — приводит слова комиссионера лиги Гэри Беттмэна San Jose Mercury News. — Штаты и города постепенно открываются. Если мы сделаем правильные вещи, думаю, сможем доиграть сезон».
Ситуация действительно кажется идет на лад, несмотря на не самую приятную статистику с рапространением коронавирусной инфекции в США.
Но если в Нью-Йорке обстановка по-прежнему тяжелая и напоминающая военное положение, то, например, Флорида уже разрешила проведение спортивных соревнований, и в штате прошли турниры по рестлингу (ведущего промоушена WWE) и смешанным единоборствам под эгидой UFC.
Более того, накануне уже и губернатор Аризоны Даг Дуси объявил о том, что, начиная с 16 мая, и в его штате можно будет опять проводить спортивные мероприятия. Политик уже обсудил ситуацию с руководителями ведущих лиг страны, включая и подконтрольную Бэттмену.
Естественно, НХЛ, как и НБА (баскетбол), НФЛ (американский футбол), МЛС (футбол) и МЛБ (бейсбол) смогут возобновить свою активность без зрителей на трибунах, но это позволит им сохранить доход от телевидения.
Выгодно это и самому штату, важную часть оборота которого составляет спортивный бизнес. А Аризона, между прочим, занимала бы 61-е место в мире по ВВП, если бы была отдельной страной, опережая такие государства, как, к примеру, Норвегия, Дания и Новая Зеландия.
Учитывая, что в США и дальше будут снимать ограничения, наложенные из-за пандемии, возможностей для возвращения спорта станет в ближайшее время еще больше. Кроме того, в Канаде эпидемиологическая обстановка выглядит куда лучше, так что оптимизм Бэттмена вполне понятен.

Медицинские правила

Тем временем медицинская служба сильнейшей хоккейной лиги мира также работает, не покладая рук. Журналист TSN Райан Ришо со ссылкой на главврача-инфекциониста НХЛ опубликовал список дополнительных мер предосторожности, который будет использоваться при возобновлении сезона.
Меры эти выглядят внушительно и сделают игру во многом непривычной, а коснутся как внешнего вида хоккеистов, так и их поведения на льду.
Так, во избежание распространения инфекции во время матчей, лица игроков должны будут полностью быть закрытыми маской. При этом пока не говорится, идет ли речь об обычной металлической сетке, или же макси должны быть обязательно сделаны из специального стеклопластика.
Защитные маски, правда, медицинские, должны будут носить и тренеры, которые к тому же обязаны соблюдать во время игр дистанцию на скамейке запасных.
Что касается игрового процесса, то в нем будут запрещены драки и даже просто стычки между игроками после остановки игры. В качестве регулирующей меры предполагаются удаления до конца матча за подобное поведение, а также последующие дисквалификации, что должно охладить пыл особо ретивых и непокорных.
Еще одним нюансом станет расположение игроков на вбрасываниях — крайние нападающие не смогут располагаться к точке ближе, чем в 60 сантиметрах.
Ну и, само собой, игрокам запретят плеваться как на льду, так и на скамейках запасных. Правда, здесь не очень понятно, каким образом будет возможно отследить нарушителей.
Несмотря на масштабность и значимость ожидающихся мер, заместитель Бэттмена Билл Дэйли уже заявил The Score, что все это не окажет значительного влияния на ход матчей. Однако прежде чем все это будет утверждено, свою визу под новыми правилами должен поставить и профсоюз игроков (NHLPA).

Олимпийские переговоры

Но даже в такой ситуации НХЛ не живет исключительно днем сегодняшним. Лига возобновила переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК) по поводу участия ее игроков в Олимпийских играх-2022 в Пекине.
«Наша последняя встреча получилась отличной, особенно относительно готовности МОК взаимодействовать с другими сторонами для содействия участию игроков НХЛ в Олимпийских играх. Но никаких решений не принято», — рассказал ESPN о последних переговорах до пандемии Дэйли.
Теперь же состоялся новый раунд обсуждений, комментарий по поводу которого сделали уже в МОК.
«МОК и ИИХФ встретились с НХЛ для предварительного обсуждения. Это была позитивная встреча, но без каких-либо договоренностей или результатов на данном этапе», — сообщили в пресс-службе МОК.
Игроки НХЛ выступали на всех хоккейных турнирах Олимпиад с 1998 года, однако на последнюю Олимпиаду в Пхенчхане лига хоккеистов не отпустила.
Сейчас же МОК согласен оплатить дорогостоящую страховку игроков сильнейшей лиге мира, а также безвозмездно предоставить НХЛ права на весь видеоконтент с олимпийского турнира, что очень важно для лиги и чего не было ранее.
Ну и конечно не стоит забывать, что для самого североамериканского хоккея важным является выход на перспективный китайский рынок, способный генерировать сотни миллионов долларов дохода.
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Комментарии
Хоккей , Статьи , Билл Дэйли , Гэри Беттмэн , Газета.Ru
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