КХЛ назвала лучших игроков сезона 

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте объявила лауреатов сезона-2019/2020.
Самым ценным игроком турнира признан форвард московского "Динамо" Дмитрий Яшкин. Лучшим бомбардиром стал его одноклубник Вадим Шипачев, в активе которого 65 (17+48) очков.
Лучшим снайпером по итогам регулярки стал нападающий столичного ЦСКА Кирилл Капризов (33 гола).
Другие лауреаты сезона:
Самый результативный защитник: Микко Лехтонен ("Йокерит");
Лучший вратарь: Тимур Билялов ("Ак Барс");
Лучший новичок: Артем Галимов ("Ак Барс");
Лучшая тройка: Андре Петерссон — Вадим Шипачев — Дмитрий Яшкин ("Динамо");
Лучший играющий ветеран-наставник: Александр Семин ("Витязь").
Из-за досрочного завершения сезона обладатели наград определены по итогам регулярного чемпионата.
Ранее был объявлен лучший игрок сезона КХЛ по версии хоккеистов.