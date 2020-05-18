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КХЛ назвала лучших игроков сезона 

Газета.Ru и ещё 17 3 часа назад
КХЛ назвала лучших игроков сезона
Фото: РИА Новости
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте объявила лауреатов сезона-2019/2020.
Самым ценным игроком турнира признан форвард московского "Динамо" Дмитрий Яшкин. Лучшим бомбардиром стал его одноклубник Вадим Шипачев, в активе которого 65 (17+48) очков.
Лучшим снайпером по итогам регулярки стал нападающий столичного ЦСКА Кирилл Капризов (33 гола).
Другие лауреаты сезона:
Самый результативный защитник: Микко Лехтонен ("Йокерит");
Лучший вратарь: Тимур Билялов ("Ак Барс");
Лучший новичок: Артем Галимов ("Ак Барс");
Лучшая тройка: Андре Петерссон — Вадим Шипачев — Дмитрий Яшкин ("Динамо");
Лучший играющий ветеран-наставник: Александр Семин ("Витязь").
Из-за досрочного завершения сезона обладатели наград определены по итогам регулярного чемпионата.
Ранее был объявлен лучший игрок сезона КХЛ по версии хоккеистов.
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Хоккей , Тимур Билялов , Кирилл Капризов , Микко Лехтонен , Александр Семин , Артем Галимов , Дмитрий Яшкин , Андре Петерссон , Вадим Шипачев , ЦСКА , Динамо
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