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Эксперт оценил перспективы Капризова и Сорокина в НХЛ 

Газета.Ru 2 часа назад
Оценены перспективы Капризова и Сорокина в НХЛ
Фото: Газета.Ru
Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд оценил перспективы нападающего Кирилла Капризова и вратаря Ильи Сорокина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает "Матч ТВ".
По его словам, оба хоккеиста переросли Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), так как в России им теперь не с кем бороться.
"Кого можно выделить в СКА или ЦСКА кроме Капризова? Кто там был на голову сильнее остальных? Дело в том, что ЦСКА в последних двух сезонах был гораздо мощнее соперников. А в этом случае на индивидуальную статистику игроков смотришь с долей скепсиса.
Возможно поэтому игроки и уезжают за океан", — сказал Вайсфельд.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА продлил контракт с нападающим Максимом Маминым.
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Хоккей , Илья Сорокин , Кирилл Капризов , Максим Мамин , Леонид Вайсфельд , ЦСКА , СКА
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