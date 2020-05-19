Оценены перспективы Капризова и Сорокина в НХЛ

По его словам, оба хоккеиста переросли Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), так как в России им теперь не с кем бороться.

"Кого можно выделить в СКА или ЦСКА кроме Капризова? Кто там был на голову сильнее остальных? Дело в том, что ЦСКА в последних двух сезонах был гораздо мощнее соперников. А в этом случае на индивидуальную статистику игроков смотришь с долей скепсиса.

Возможно поэтому игроки и уезжают за океан", — сказал Вайсфельд.