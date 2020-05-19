Свитер Овечкина продан за рекордные деньги

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Свитер нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александра Овечкина продан за $66 тысяч. Об этом сообщает Telegram-канал "Эпицентр".

По информации источника, победителю аукциона достался джерси российского форварда, в котором он выходил на матч регулярного чемпионата заокеанской лиги против "Финикс Койотс".

Стартовая цена свитера составляла $10 тысяч, имя обладателя формы Овечкина не называется.