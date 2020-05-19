Свитер Овечкина продан за рекордные деньги

Свитер нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александра Овечкина продан за $66 тысяч. Об этом сообщает Telegram-канал "Эпицентр".
По информации источника, победителю аукциона достался джерси российского форварда, в котором он выходил на матч регулярного чемпионата заокеанской лиги против "Финикс Койотс".
Стартовая цена свитера составляла $10 тысяч, имя обладателя формы Овечкина не называется.
Ранее сообщалось, что президент московского ЦСКА Игорь Есмантович выразил интерес к форварду клуба "Вегас Голден Найтс" Валентину Зыкову.