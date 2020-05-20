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Швейцария надеется отнять у России ЧМ-2023. Фазелю предстоит проверка на прочность 

Чемпионат.com и ещё 12 2 часа назад
Швейцария приготовилась к битве с Россией
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
«Страна белого креста» осталась без турнира в 2020-м. И теперь начинаются интриги, а добычей должны стать русские.
Полтора месяца спокойствия после отмены чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в Швейцарии, пролетели быстро. Но сейчас спорт по всему миру начинает путь к возвращению, а спортивные чиновники ищут подходящие способы вернуть своим организациям и федерациям прежние денежные обороты. Швейцарцы, без сомнения, пострадали — ЧМ-2020 должен был принести неплохую прибыль. От идеи сдвинуть все чемпионаты мира на год и отдать «сырникам» турнир в 2021 году Международная федерация хоккея отказалась — это было чревато большими скандалами и несогласием тех стран, которые уже получили распределения на определённые года. Но для страны озёр, часов и банков всё же есть возможность увидеть матчи чемпионата мира в самом ближайшем будущем.

Стройка — раз, допинг — два

По информации финского издания Iltalehti, швейцарские организаторы нацелились на ЧМ-2023, который изначально было запланировано провести в Санкт-Петербурге. Швейцарцы рассчитывают на трудности, с которыми столкнулась Россия в подготовке к турниру и, очевидно, не будут стесняться в средствах, чтобы «отжать» чемпионат мира себе. «Швейцария надеется на две вещи. Первое — это тот факт, что в Питере должны построить самую большую арену на 23 тысячи зрителей. Но, согласно швейцарским источникам, строительство отстаёт от графика — нет уверенности, что стройка будет завершена вовремя и арена сможет принять хоккейные матчи.

Где должны проходить ближайшие чемпионаты мира по хоккею:

2021 — Беларусь (Минск) и Латвия (Рига);
2022 — Финляндия (Тампере и Хельсинки);
2023 — Россия (Санкт-Петербург);
2024 — Чехия (Прага и Острава);
2025 — Швеция и Дания.
Второе — это решение Всемирного антидопингового агентства о запрете проведения в России крупных соревнований, на которое была подана апелляция Международный спортивный арбитраж. В декабре прошлого года ВАДА приняло решение о том, что Россия, будучи виновной в массовом употреблении допинга, лишается права проведения всех крупных спортивных соревнований на своей территории. И если есть возможность переноса в другую страну, то ей нужно пользоваться», — отмечает обозреватель Пекка Ялонен. Его слова подтвердил вице-президент ИИХФ Калерво Куммола: «Если Международное антидопинговое агентство не изменит своё решение, то Россия не сможет принять у себя чемпионат мира 2023 года».

Добровольно-принудительно

В этом свете очень интересной может стать позиция Рене Фазеля. Глава ИИХФ по национальности швейцарец и является адекватным патриотом своей страны, но Фазель известен также очень тёплыми отношениями с Россией — не случайно ему даже прочили высокий пост в КХЛ после истечения его полномочий на нынешнем посту. «Фазель — хороший друг Владимира Путина. Отдав турнир в Швейцарию можно не только не стать жертвой, но и немного спасти лицо. Кроме того, Россия может выглядеть положительно, добровольно отдав турнир в Швейцарию, которая лишилась чемпионата мира-2020. По словам Куммолы, ИИХФ не будет иметь ничего против такого переноса, но пока таких разговоров не было», — отмечает Iltalehti.
Уже называют и срок, когда Россия всё же сможет получить чемпионат мира у себя — это 2026 или 2027 годы, когда бан, выданный Всемирным антидопинговым агентством уже должен быть снят. Тот же Куммола заявил, что Швеция и Дания от своего турнира в 2025-м не откажутся точно. Удивительно, но новый каток в Цюрихе будет построен (вот совпадение!) аккурат к 2023 году, и подчёркивается, что строительство Swiss Life Arena идёт строго по графику, несмотря на все коронавирусы. Фазель, полномочия которого истекают осенью, из-за внештатной ситуации с эпидемией может остаться на посту главы ИИХФ ещё неопределённо долгое время, поскольку проводить собрания и вести предвыборную агитацию в условиях карантина невозможно. Сейчас ИИХФ заняла зализыванием финансовых ран в результате отмены ЧМ-2020, который являлся для федерации самым выгодным турниром в сезоне.
Возможно, хитрый лис Рене возьмёт на себя деликатную функцию переговорщика с российскими властями и попытается сделать так, чтобы Россия добровольно и по-хорошему отдала свой турнир. Риторика понятна — отдайте нам, раз у вас играть всё равно нельзя по независящим от всех причинам; скажем русским большое спасибо за дружбу и признаемся в вечной любви. Но если в дело вступит большая политика, то ситуация может повернуться в любую сторону. А мы в очередной раз сможем проверить на прочность всех тех, кто любит публично говорить о патриотизме. Как и кто будет защищать российские интересы в условиях подобных атак извне, как будет идти стройка стадиона в Питере и какой будет стратегия российской стороны на будущих заседаниях в CAS — вопрос открытый. Впрочем, пока не стоит поддаваться панике хотя бы потому, что Iltalehti — издание, где регулярно «поливают» нашу страну.
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Комментарии 8
Хоккей , Зимние виды спорта , Рене Фазель , Владимир Путин , Всемирное антидопинговое агентство
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