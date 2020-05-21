Умер Александр Герасимов

Сегодня утром, на 62-м году ушел из жизни легендарный хоккеист ЦСКА, олимпийский чемпион и семикратный чемпион СССР — Александр Петрович Герасимов.



Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста. pic.twitter.com/3392CCCIKs— ХК ЦСКА Москва (@hccska) May 21, 2020 21 мая умер олимпийский чемпион, семикратный чемпион СССР, экс-нападающий хоккейного ЦСКА Александр Герасимов , говорится в сообщении московского клуба, опубликованного в Twitter. Прославленному спортсмену был 61 год.

Герасимов является чемпионом Олимпийских Игр 1984 года в столице Боснии и Герцеговины — Сараево. За свою карьеру в советских турнирах спортсмен 73 раза поразил ворота соперника, проведя 232 матча. За ЦСКА Герасимов выступал на протяжении 8 лет с 1980 по 1988 гг.

«Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста», — говорится в сообщении клуба (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).