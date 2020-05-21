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Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Герасимов 

Павел Тиунов и ещё 19 5 часов назад
Умер Александр Герасимов
Фото: ТАСС
21 мая умер олимпийский чемпион, семикратный чемпион СССР, экс-нападающий хоккейного ЦСКА Александр Герасимов, говорится в сообщении московского клуба, опубликованного в Twitter. Прославленному спортсмену был 61 год.
Герасимов является чемпионом Олимпийских Игр 1984 года в столице Боснии и Герцеговины — Сараево. За свою карьеру в советских турнирах спортсмен 73 раза поразил ворота соперника, проведя 232 матча. За ЦСКА Герасимов выступал на протяжении 8 лет с 1980 по 1988 гг.
«Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста», — говорится в сообщении клуба (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
В феврале, как сообщал «Рамблер», из жизни ушел бывший нападающий столичного хоккейного Торпедо Александр Скворцов. Ему было 65 лет. Аналитики тогда отметили, что Скворцов являлся участником «золотой тройки» Скворцов — Ковин — Варнаков, которая неудержимостью на льду завоевала любовь болельщиков.
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Хоккей , Гандбол , Александр Скворцов , Александр Герасимов , ЦСКА , Торпедо
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