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Российский игрок НХЛ назвал впечатляющую черту американцев 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Российский игрок НХЛ высказался об американцах
Фото: РИА Новости
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков назвал впечатляющую черту американцев. Его слова приводятся на сайте команды.
Гавриков заявил, что американцы впечатлили его своей доброжелательностью.
«Они всегда улыбаются. Когда гуляешь с собакой, встречаешь кого-то в лифте, почти все будут улыбаться, спрашивать, как у вас дела», — рассказал он.
Хоккеист добавил, что был готов к переезду в США, так как до этого проходил тренировочные лагеря в стране.
Защитник выступает за «Коламбус» с 2019 года. Вместе с командой российских хоккеистов он стал олимпийским чемпионом на Играх 2018 года.
В марте защитник «Металлурга» Егор Яковлев, выступавший ранее в НХЛ, назвал причину смеха американцев над русскими людьми. По его мнению, все дело в неумении распределять финансы.
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Хоккей , Егор Яковлев , Владислав Гавриков , Металлург
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