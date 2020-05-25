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Панарин вспомнил о своем уходе из СКА 

Газета.Ru и ещё 2 7 часов назад
Панарин вспомнил о своем уходе из СКА
Фото: Reuters
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин вспомнил о своем уходе из СКА, передает "Реальное время".
Форвард перешел в 2015 году из петербургского клуба в "Чикаго Блэкхокс". При этом Панарин отметил, что российский клуб предлагал зарплату по контракту больше, чем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
"Даже некорректно сравнивать: на одной чаше весов были деньги, на другой — НХЛ. К тому времени ставил себе задачу войти в мировой топ хоккеистов. А без игры в НХЛ — лучшей лиге мира — ее не решить", — признался хоккеист.
Ранее сообщалось, что Романов прокомментировал свой переход в "Монреаль".
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Хоккей , Артемий Панарин , интернет-газета "Реальное время"
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