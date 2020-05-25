Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин вспомнил о своем уходе из СКА, передает "Реальное время".

Форвард перешел в 2015 году из петербургского клуба в "Чикаго Блэкхокс". При этом Панарин отметил, что российский клуб предлагал зарплату по контракту больше, чем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

"Даже некорректно сравнивать: на одной чаше весов были деньги, на другой — НХЛ. К тому времени ставил себе задачу войти в мировой топ хоккеистов. А без игры в НХЛ — лучшей лиге мира — ее не решить", — признался хоккеист.

Ранее сообщалось, что Романов прокомментировал свой переход в "Монреаль".